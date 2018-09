Amman (AFP) US-Außenminister John Kerry reist überraschend zu den Atomgesprächen mit dem Iran in Genf. Kerry werde am Freitag nach Genf fliegen, bestätigte ein US-Vertreter in der Nacht in Amman. Damit wolle er dazu beitragen, "die Gegensätze in den Verhandlungen zu überwinden". Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hatte am Donnerstag gesagt, er halte eine Übereinkunft bei den Atomgesprächen in Genf für möglich. Vertreter der EU und der USA bewerteten die Gespräche als ernsthaft und "wesentlich".

