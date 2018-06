Los Angeles (AFP) Ein Video von einer US-Patientin, die unmittelbar vor einer doppelten Brustamputation gemeinsam mit ihrem Ärzteteam einen wilden Tanz im Operationssaal aufs Parkett legt, ist zum Internet-Hit geworden. Der sechsminütige Film zeigt Deborah Cohan, wie sie in OP-Hemd und -Haube gemeinsam mit einem Team von Medizinerinnen zum Song "Get Me Bodied" von Beyoncé tanzt. Innerhalb von zwei Tagen wurde das Video auf der Plattform YouTube mehr als 1,6 Millionen Mal aufgerufen.

