München (SID) - München und seine Partner bekommen beim Kampf um eine Bewerbung für die Olympischen Spiele 2022 auch Unterstützung vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). "Olympische Spiele sind eine Chance für den deutschen Sport und das gesamte Land, deshalb würden wir uns ein klares Votum wünschen", sagte Präsident Wolfgang Niersbach.

In München, Garmisch-Partenkirchen sowie in den Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein können sich am Sonntag rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte in einem Bürgerentscheid für oder gegen eine Bewerbung der vier Partner um Olympia abstimmen. Der Ausgang gilt als völlig offen. Eine Bewerbung soll es nur geben, wenn die Befürworter ein "4:0" erreichen.

Niersbach erinnerte in diesem Zusammenhang an den Bau der Fußball-Arena in München. "Auch damals war ein Bürgerentscheid nötig, heute ist das Stadion ein internationales Wahrzeichen der Region und Symbol für die großartigen Erfolge des FC Bayern", sagte er. DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock ergänzte: "Wir stehen hundertprozentig hinter einer Olympiabewerbung."