Riga (SID) - Nach zehnmonatiger Wettkampfpause und einer Rückenoperation im Frühjahr ist Eiskunstlauf-Olympiasieger Jewgeni Pluschenko nur mittelmäßig in die neue Saison gestartet. Der dreimalige Weltmeister aus Russland führt zwar bei einem internationalen Wettbewerb in Riga die Konkurrenz nach dem Kurzprogramm mit 82,34 Punkten deutlich an, zeigte dabei aber keine Weltklasseleistung. Der 31-Jährige verzichtete auf einen vierfachen Sprung und zeigte eine relativ leichte Sprungkombination aus dreifachem Lutz und doppeltem Toe-Loop.

In der Eistanz-Konkurrenz nehmen die deutschen Meister Nelli Zhiganschina und Alexander Gaszi aus Oberstdorf vor der Kür Rang zwei hinter den Aserbaidschanern Julia Slobina und Alexej Sitnikow ein.