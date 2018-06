Berlin (AFP) Zum 75. Jahrestag der Reichspogromnacht unter der Herrschaft der Nationalsozialisten hat die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, für einen "aufgeklärten Patriotismus" geworben. "Junge Menschen dürfen stolz auf unsere Heimat sein. Aber: mit einem Unterbau aus Erkenntnis", mahnt Knobloch in einem Gast-Kommentar in der "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe). Vielen erscheine der Holocaust weit entfernt von der eigenen Lebensrealität. Dies sei jedoch "ein Irrtum", schrieb Knobloch. "Schuld und Schande sterben mit den Tätern. Verantwortung bleibt!"

