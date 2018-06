Berlin (dpa) - In Berlin ist an den Mauerfall vor 24 Jahren erinnert worden. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit nahm am Morgen an einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung an der Mauergedenkstätte teil. Im Anschluss zündeten Wowereit und Besucher in Gedenken an die Opfer an der innerdeutschen Grenze Kerzen an. Während der Andacht in der Bernauer Straße sollte besonders die internationale Bedeutung des Mauerfalls gewürdigt werden. Mit dabei waren junge Menschen aus Estland, Großbritannien und Australien.

