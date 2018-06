Genf (AFP) Bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm in Genf ist nun auch China hochrangig vertreten. Vize-Außenminister Li Baodong sei am Samstagabend im Verhandlungshotel in der Schweizer Metropole eingetroffen, berichtete ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP. Damit waren alle Staaten der sogenannten 5+1-Gruppe, die die Verhandlungen mit dem Iran führt, hochrangig präsent. Der 5+1-Gruppe gehören die fünf UN-Vetomächte sowie Deutschland an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.