Halle (dpa) - Moderator Markus Lanz (44) sieht es als Geschenk, Fußballer Lukas Podolski (28) als Gast in "Wetten, dass..?" dabei zu haben. Alle Welt wolle den Stürmer des FC Arsenal haben, sagte Lanz vor der ZDF-Show, die am Samstag in Halle Station macht.

"Lukas ist ein Bergheimer Junge, der das Herz auf dem rechten Fleck trägt." Ganz besonders freue er sich auf Musiker Sting, sagte Lanz. Auch US-Popstar Miley Cyrus (20) soll auf der Bühne der ZDF-Show stehen. "Ich hab tatsächlich ein bisschen Respekt vor dieser Chuzpe, die diese Frau mit sich bringt", sagte Lanz. "Sie zeigt sehr eindrucksvoll, wie sehr sie dieses Spiel mit den Medien versteht."