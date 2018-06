Manila (dpa) - Durch den verheerenden Taifun "Haiyan" sind nach Angaben eines Regierungsbeamten allein in der Provinz Leyte mindestens 100 Menschen umgekommen. Die Leichen lägen in den Straßen der Provinzhauptstadt Leyte, Tacloban City, sagte John Andrews, Vize-Direktor der Zivilluftfahrtbehörde, im Fernsehen. Unklar war die Quellenlage. Die Katastrophenschutzbehörde hat noch keine gesicherten Informationen über Opfer und Schäden, weil Strom und Handy-Netze gestört waren und Helfer nicht in die Region gelangen konnten.

Der Taifun nahm inzwischen Kurs auf Vietnam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.