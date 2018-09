Manila (dpa) - Die Bilder erinnern an den Tsunami 2004: Der Riesen-Taifun "Haiyan" hat auf den Philippinen Chaos und Tod hinterlassen. Das Rote Kreuz befürchtet mehr als 1000 Todesopfer. Dabei handele es sich um Schätzungen der Mitarbeiter vor Ort in den Katastrophengebieten, sagte Chef der Hilfsorganisation, Richard Gordon. Der Taifun, der in den Philippinen "Yolanda" heißt, gehörte zu den gewaltigsten, die je auf Land getroffen sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach ihr Beileid aus und bot deutsche Hilfe an.

