Koblenz (dpa) - Bei einem Wohnhausbrand in Koblenz sind drei Menschen ums Leben gekommen. Es handelt sich vermutlich um den 68 Jahren alten Hausbesitzer, seine 80 Jahre alte Ehefrau und seine 92 Jahre alte Mutter. Die Rettungskräfte fanden die verkohlten Leichen in den Trümmern des abgebrannten Hauses. Wie es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Als die Feuerwehr in der Nacht ankam, schlugen die Flammen schon aus den Fenstern. Erst am Vormittag konnte der Brand gelöscht werden.

