Berlin (AFP) Union und SPD wollen in einer großen Koalition die Bürger stärker an der Umsetzung von Verkehrsprojekten beteiligen und außerdem den Verbraucherschutz stärken. Darauf einigte sich die Koalitionsarbeitsgruppe Umwelt und Landwirtschaft, wie die AG-Vorsitzenden Katherina Reiche (CDU) und Ute Vogt (SPD) am Sonntag in Berlin mitteilten.

