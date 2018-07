Rio de Janeiro (dpa) - Wer im Ticket-Rennen für die Fußball-WM 2014 in Brasilien bislang leer ausging, hat ab Montag 12.00 Uhr (MEZ) eine neue Chance: Mehr als 220 000 Eintrittskarten werden bis

zum Fristende 28. November um 12.00 (MEZ) vergeben.

Die Fans müssen sich aber diesmal sputen, denn die Tickets werden nach dem "First-come-First-Serve"-Prinzip vergeben. Die Eintrittskarten werden also nach der Reihenfolge des Bestellungseingangs vergeben.

"Wir erwarten eine hohe Nachfrage", erklärte der Fußball-Weltverband. Bei dieser Etappe sind laut FIFA keine Tickets für das Eröffnungsspiel am 12. Juni 2014 in São Paulo, das Finale in Rio (12. Juli), Gruppenspiele der Brasilianer, das Achtelfinale in Belo Horizonte sowie die beiden Halbfinale in Belo Horizonte und São Paulo zu haben. Bei der ersten Ziehung waren 889 305 Eintrittskarten vergeben worden, davon 18 019 nach Deutschland.

Wer auch bis 28. November leer ausgeht, hat nach der Endrunden- Auslosung am 6. Dezember in Brasilien und der Bekanntgabe des definitiven Spielplans in der zweiten Verkaufsphase vom 8. Dezember an weitere Chancen. Dann stehen Karten für alle 64 Spiele zur Verfügung. Die FIFA wies darauf hin, dass die einzige Online-Plattform für den Ticketverkauf "FIFA.com" ist.

