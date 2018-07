Amsterdam (dpa) - Unter dem Motto "Out of Space" hat in Amsterdam die Show zur Verleihung der European Music Awards 2013 des Musiksenders MTV begonnen. Unter dem Jubel tausender Fans hatten die Superstars Katy Perry, Miley Cyrus und Bruno Mars den Ziggo Dome betreten. Der erste Preis für "Best Look" ging bereits vor Beginn der offiziellen Show auf dem Roten Teppich an Harry Styles von der britischen Boyband One Direction. Die European Music Awards - zum Beispiel für den besten Song, das beste Video sowie beste männliche und weibliche Künstler - werden in diesem Jahr zum 20. Mal verliehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.