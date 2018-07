Berlin (dpa) - Die SPD drängt in den Koalitionsverhandlungen mit der Union auf Zugeständnisse in der Familienpolitik. Sie erwarte von der Union, dass sie sich bewege. Familien wollten gute Kitas und das werde auch etwas kosten, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig der Deutschen Presse-Agentur. Schwesig leitet für die SPD in den Verhandlungen die Arbeitsgruppe Familie und Frauen.

Sie wies darauf hin, dass die SPD-Basis einer möglichen großen Koalition weiterhin skeptisch gegenüberstehe.

