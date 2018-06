Gelsenkirchen (dpa) - Ein 25-Jähriger Autofahrer ist in der Nacht in den Eingangsbereich eines Hotels in Gelsenkirchen gerast. Er stand vermutlich unter Drogen und Alkohol. Bei zu hohem Tempo verlor er die Kontrolle über sei Auto. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sein Beifahrer leicht, genau wie drei Menschen im Hotel.

