Hanoi (dpa) - Aufatmen in Zentralvietnam: Taifun "Haiyan" hat sich auf dem Weg über das Südchinesische Meer abgeschwächt. Das Tiefdruckgebiet drehte zudem Richtung Norden ab. Rund eine halbe Million Menschen war in Zentralvietnam in Sicherheit gebracht worden.

Für rund die Hälfte von ihnen kam in der Provinz Quang Nam am Sonntag Entwarnung. "Diese ganze Region war geräumt worden", berichtete die britische Autorin Caroline Mills aus der Nähe von Hoi An. "Nun haben wir alle gesagt bekommen, wir können nach Hause gehen."

Nach Angaben des Roten Kreuzes zieht der Taifun inzwischen auf die Provinz Thanh Hoa rund 170 Kilometer südlich von Hanoi zu. "Wie es aussieht, wird er dort als Tropensturm an Land kommen", sagte Michael Annears, Direktor des Roten Kreuzes. Damit dürften sich die Schäden in Grenzen halten.

"Haiyan" hat auf den Philippinen verheerende Verwüstung angerichtet. Die Behörden fürchten nach Berichten der Lokalmedien inzwischen tausende Todesopfer.

Wetterkarte des Roten Kreuzes

UN-Katastrophenhilfe OCHA zu Vietnam