Köln/Düsseldorf/Mainz (dpa) - In den Karnevalshochburgen am Rhein hat am Montag um 11 Uhr 11 wieder die närrische Zeit begonnen.

Unter meist wolkenlosem Himmel war das Treiben ausgelassen. In Köln waren auffallend viele Karnevalisten in Soutane zu sehen und spielten damit auf die Affäre um den Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst an. Die heiße Phase des Karnevals beginnt mit den großen Sitzungen im Januar und findet ihren Höhepunkt mit den Rosenmontagsumzügen. Die Session dauert lang: Aschermittwoch ist erst am 5. März.

Auch der Düsseldorfer Hoppeditz zog in seiner ersten Rede nach dem Wiederwachen den Limburger Bischof durch den Kakao - natürlich mit einem Seitenhieb gegen Köln: "Wer hat den Protz engagiert? Der Kölner Kardinal!" Limburg gehört zur Kirchenprovinz Köln, und Kardinal Joachim Meisner galt lange als Förderer des angeschlagenen Bischofs.

Angesichts des guten Wetters war das Jeckenvolk diesmal besonders zahlreich auf den Beinen. In Düsseldorf wurden vor dem Rathaus mehrere tausend Karnevalisten Zeuge von Hoppeditz' Erwachen. In Köln musste der Heumarkt mit dem Dreigestirn und der zentralen Bühne schon frühzeitig abgeriegelt werden. In Mainz wurde wie immer an diesem Tag das Närrische Grundgesetz verkündet.

