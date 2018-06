Peking (AFP) Mit Sonderangeboten zum "Tag des Singles" haben chinesische Online-Händler am Montag Milliarden eingenommen. Die zum Internet-Handelskonzern Alibaba gehörende Verkaufsplattform Tmall etwa verzeichnete bis zur Mittagszeit Bestellungen im Wert von 19,1 Milliarden Yuan (2,34 Milliarden Euro), wie das Unternehmen mitteilte. So viel hatten Tmall und die Alibaba-Tauschbörse Taobao am 11. November 2012 noch binnen 24 Stunden eingenommen.

