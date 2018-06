Berlin (AFP) Die Antibiotika-Menge in der Tiermast in Deutschland ist im vergangenen Jahr etwas gesunken. Pharmaunternehmen und Großhändler gaben 2012 insgesamt 1619 Tonnen Antibiotika an Tierärzte ab und damit 87 Tonnen weniger als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am Montag in Berlin mitteilte. Erstmals waren solche Zahlen für 2011 erhoben worden. Durch die Informationspflicht der Industrie soll die Vergabe von Antibiotika an Masttiere besser kontrolliert werden.

