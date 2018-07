Berlin (AFP) Schauspielerin Isabell Horn verlässt nach fünf Jahren die RTL-Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Zum letzten Mal werde sie am 18. Februar in ihrer Rolle als Pia Koch zu sehen sein, berichtete die "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe). "Wir sind dramaturgisch jetzt nach vielen Beziehungshöhen und -tiefen mit einem Happy End auf dem Höhepunkt der Liebesgeschichte um Pia und John angelangt", sagte die 29-Jährige der Zeitung. "Und man sollte immer gehen, wenn es am schönsten ist."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.