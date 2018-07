Leipzig (AFP) Kliniken in Deutschland leiden weiterhin unter Lieferengpässen bei einigen Medikamenten. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) hervor, wie die "Leipziger Volkszeitung" am Montag berichtete. Im Schnitt kann demnach eine Krankenhausapotheke pro Monat knapp 20 Medikamente nicht oder nur in geringen Mengen zur Verfügung stellen. Zumeist handele es sich um Medikamente zur Behandlung lebensbedrohlicher oder schwerer Krankheiten, darunter Krebspräparate.

