Berlin (AFP) Nach dem spektakulären Kunstfund in München drängt die Bundesregierung darauf, möglichst schnell Klarheit über die Herkunft der Werke zu schaffen. Jüdische Organisationen fragten zurecht, ob auch Werke zu dem Fund gehören, die etwaigen früheren Besitzern während der NS-Zeit unrechtmäßig entzogen wurden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Und sie wollten es "bald wissen", fügte Seibert hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.