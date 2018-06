Stuttgart (AFP) Der frühere Kanzleramtsminister und heutige Daimler-Lobbyist Eckart von Klaeden (CDU) hat sich aus dem CDU-Präsidium zurückgezogen. Er habe seinen Sitz in dem Führungsgremium der Christdemokraten niedergelegt, gab von Klaeden am Montag bekannt. Er wolle damit "weiteren Spekulationen über einen potenziellen Interessenkonflikt entgegentreten", erklärte er in einer von Daimler verbreiteten Stellungnahme. Er habe seine Funktion als Präsidiumsmitglied schon zuvor nicht mehr ausgeübt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.