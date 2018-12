Berlin (AFP) Die Grünen befürworten das von Union und SPD geplante Entgeltgleichheitsgesetz. "Es ist überfällig, diese Gerechtigkeitslücke zu schließen", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt dem "Tagesspiegel". Häufig seien Frauen in Betrieben besser qualifiziert und würden dennoch schlechter bezahlt. Gegen "verfestigte Strukturen und Gewohnheitsrechte" helfe eine gesetzliche Regelung am effektivsten. "Wir werden sehr genau darauf achten, dass es nicht bei einer Absichtserklärungen bleibt und ein Gesetz Biss hat." Diese Skepsis sei angebracht, "weil sich die konservativen Hardliner in der Union am Ende doch durchsetzen, wie zuletzt bei der Frauenquote", sagte Göring-Eckardt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.