Berlin (AFP) Der renommierte Klimaforscher Stefan Rahmstorf sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und so verheerenden Unwettern wie dem Taifun "Haiyan" auf den Philippinen. Die Erwärmung der Weltmeere durch den globalen Klimawandel "begünstigt die Wirbelstürme", sagte der Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Daher sei auch davon auszugehen, "dass stärkere Stürme in Zukunft zu erwarten sind aufgrund der weiter steigenden Temperaturen".

