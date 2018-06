Frankenthal (Deutschland) (AFP) Weil er heimlich Intimfotos seiner Patientinnen gemacht hatte, ist ein Frauenarzt aus dem rheinland-pfälzischen Schifferstadt am Montag zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Frankenthal verhängte zudem ein vierjähriges Berufsverbot gegen den Mediziner, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die Richter sprachen den Gynäkologen demnach der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs in 1467 Fällen schuldig, außerdem des sexuellen Missbrauchs in drei Fällen.

