Erfurt (Deutschland) (AFP) Der NSU-Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag hat am Montag den Vater des mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos vernommen. Siegfried Mundlos warf den Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit dem Abtauchen der rechtsextremen Terrorzelle um Mundlos, Uwe Böhnhardt und und Beate Zschäpe im Jahr 1998 Versagen vor. "Man hätte die in den ersten vier Wochen fassen können", sagte der frühere Mathematikprofessor in Erfurt.

