Bonn (AFP) Die Deutsche Telekom will Unternehmen besser vor Wirtschaftsspionage und anderen Bedrohungen aus dem Internet schützen. Der Konzern arbeite an einer technischen Lösung unter dem Schlagwort "Clean Pipe" (englisch für "saubere Leitung"), die sich speziell an mittelständische Unternehmen richte, sagte ein Telekom-Sprecher am Montag in Bonn am Rande einer Internet-Sicherheitskonferenz. Die Lösung solle dafür sorgen, dass auch bei Mittelständlern "ein Schutzniveau aufgebaut werden kann, das sich bislang nur Großkonzerne leisten können".

