Den Haag (AFP) Der frühere Präsident der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, bleibt im Gewahrsam des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) im niederländischen Den Haag. Auch wenn sich die politische Lage in seinem westafrikanischen Heimatland beruhigt habe, sei dies weiterhin "notwendig, um das Erscheinen von Herrn Gbagbo vor Gericht sicherzustellen", teilte der IStGH am Montag mit. Auch solle so dafür gesorgt werden, dass Gbagbo "die Ermittlungen nicht behindert oder gefährdet".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.