Paris (AFP) Drei Wochen nach Verbrauch des letzten Treibstoffs ist der europäische Forschungssatellit GOCE am Montag in der Erdatmosphäre verglüht. Der rund fünf Meter lange und gut eine Tonne schwere Satellit trat gegen 01.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit in die Atmosphäre ein, wie die Europäische Weltraumagentur ESA am Montag in Paris mitteilte. Bruchstücke von insgesamt einem Viertel seiner Masse dürften demnach auf die Erde gefallen sein. Schäden wurden den Angaben zufolge jedoch nicht verzeichnet.

