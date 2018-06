Barcelona (SID) - Für Lionel Messi ist das Fußball-Jahr bereits gelaufen: Der viermalige Weltfußballer wird dem spanischen Meister FC Barcelona sechs bis acht Wochen lang fehlen. Das gab der Klub am Montag bekannt. Der 26 Jahre alte Superstar aus Argentinien hat beim 4:1 (2:0)-Auswärtserfolg gegen Betis Sevilla am Sonntag eine erneute Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten.

Messi wird somit auf jeden Fall die Länderspiele gegen Ecuador (15. November) und Bosnien-Herzegowina (18. November) in den USA sowie auch die ausstehenden Champions-League-Gruppenspiele mit Barca bei Ajax Amsterdam und gegen Celtic Glasgow verpassen. Zudem fehlt er in mindestens fünf Ligaspielen. Am Sonntag war er nach 20 Minuten vom Platz gehumpelt.

Messi kämpft seit längerem immer wieder mit Oberschenkelverletzungen, die Blessur ist bereits seine vierte seit Beginn der Saison-Vorbereitung. Anfangs fiel er nur wenige Tage aus, dann schon eine Woche, zuletzt Ende September für drei Wochen. Dennoch brachte es Messi in dieser Saison bereits auf acht Tore in der Primera Division (11 Spiele) und sechs in der Champions League (3 Spiele).