München (dpa) - Die Planungen von Joachim Löw für die beiden Länderspiel-Klassiker gegen Italien und England werden womöglich von Spieler-Ausfällen durchkreuzt.

Torjäger Miroslav Klose droht mit einer Schulterverletzung auszufallen, die erkrankten Arsenal-Profis Per Mertesacker und Mesut Özil konnten am Montag zunächst nicht zum Treffpunkt der insgesamt 24 eingeladenen Akteure nach München anreisen. Hinter den Einsätzen aller drei Akteure steht ein Fragezeichen.

Klose war am Sonntag in Italien beim 1:1 mit Lazio Rom gegen den FC Parma auf die Schulter gefallen. Der 35-Jährige flog am Montag aus Rom nach München, um sich von den DFB-Ärzten eingehend untersuchen zu lassen. "Man kann nicht sagen, ob er ausfällt", berichtete Löw nach seiner Ankunft im Teamhotel: "Er hat Schulterprobleme." Klose selbst sagte, ob er zurückfliege oder bei der Mannschaft bleibe, "das klärt sich am Abend". In Italien wurde bereits über einen Ausfallzeitraum von bis zu drei Wochen berichtet. Löw hofft dagegen noch auf ein Mitwirken des Angreifers in den Partien am Freitag in Mailand und vier Tage später in London.

Nach Mertesacker klagt auch dessen Arsenal-Kollege Özil über "Grippesymptome", wie Löw mitteilte. Beide blieben zunächst daheim in London. "Von Arztseite hieß es, es wäre schlecht, wenn sie fliegen müssen", sagte der Bundestrainer. Ob und wann sie nachkommen, wird nach weiterer Rücksprache mit den erkrankten Profis entschieden. Mertesacker hatte Arsenal bereits am Sonntag bei der 0:1-Niederlage in der Premier League bei Manchester United gefehlt, Özil hatte da noch 90 Minuten durchgespielt, konnte aber kaum Akzente setzen.

Löw muss in den letzten Länderspielen des Jahres bereits definitiv ohne Vize-Kapitän Bastian Schweinsteiger, der erneut am rechten Fuß operiert werden muss, sowie die noch verletzten Mario Gomez, Lukas Podolski und Ilkay Gündogan auskommen. Aktuell sei die Ausfallliste von WM-Kandidaten "nicht so bedenklich", sagte Teammanager Oliver Bierhoff am Montag am Rande eines Termins in Sinsheim: "Wichtig ist, dass die Spieler Richtung WM im Spielrhythmus anreisen", betonte er.

Kapitän Philipp Lahm, der am Montag seinen 30. Geburtstag feierte, sieht den letzten Doppelspieltag vor der Nominierung des WM-Kaders im kommenden Mai als sehr wertvoll an. "Das sind Toptestspiele in Italien und in England, das sind zwei klasse Gegner, das sind gute Tests für uns", erklärte der Münchner. Sein Länderspieldebüt feiern könnte in Italien oder England im reifen Alter von 33 Jahren der Dortmunder Torwart Roman Weidenfeller.