Dresden (SID) - Innenverteidiger Adnan Mravac vom Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden wird das Sachsen-Derby am vergangenen Sonntag gegen Erzgebirge Aue (1:1) gleich zweifach in unguter Erinnerung behalten. Beim 31-Jährigen, der mit einem Fehler in der Nachspielzeit den Ausgleich der Gäste ermöglicht hatte, wurde am Montag eine Fraktur der Nasenscheidewand diagnostiziert.

Die Nase wurde im Krankenhaus zwar ohne einen operativen Eingriff gerichtet, Mravac fällt aber vorerst aus. Wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, hängt vom weiteren Heilungsverlauf ab.