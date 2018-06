Drammen(SID) (SID) - Strömsgodset IF ist zum zweiten Mal nach 1970 norwegischer Fußball-Meister. Der Klub aus Drammen setzte sich am letzten Spieltag der Tippeligaen gegen den FK Haugesund 4:0 durch und hielt damit Rekordmeister Rosenborg Trondheim auf Abstand, der sein Spiel am Sonntag bei Lilleström SK ebenfalls erfolgreich bestritten hatte (3:0). Strömsgodset IF, Pokalsieger von 2010, sicherte sich durch den Erfolg einen Startplatz in der Champions-League-Qualifikation.