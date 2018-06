Köln (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss die nächsten Hürden auf dem Weg zur Europameisterschaft 2015 in Tschechien ohne Kapitän Kevin Volland, Leon Goretzka, Johannes Geis und Nico Schulz nehmen. Das Quartett musste verletzungsbedingt die Teilnahme an den Qualifikationsspielen am Freitag (17.00 Uhr) in Montenegro und am Dienstag (18.00 Uhr) in Rumänien absagen.

Angreifer Volland von 1899 Hoffenheim fällt mit Adduktorenproblemen aus, der Schalker Mittelfeldspieler Goretzka leidet unter einem grippalen Infekt. Geis (Mainz 05) reiste am Dienstag mit Muskelbeschwerden ab, Flügelspieler Schulz (Hertha BSC) laboriert an einer Beckenprellung.

Thomas Nörenberg und Ralf Peter, die U21-Cheftrainer Horst Hrubesch vertreten, hatten den Mainzer Yunus Malli und den Hannoveraner André Hoffmann bereits am Montag nachnominiert.