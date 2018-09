Rom (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose hat sich Medienberichten zufolge die Schulter ausgerenkt und droht für die beiden anstehenden Länderspiele auszufallen.

Der Stürmer von Lazio Rom war beim 1:1 gegen den FC Parma in der Serie A in der 84. Minute ausgewechselt worden. Der 35-Jährige sei zuvor auf die rechte Schulter gefallen und habe sich das Gelenk ausgerenkt, berichtete der "Corriere dello Sport" am Montag.

Demzufolge droht Klose auch für die beiden Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien am Freitag und vier Tage später gegen England auszufallen. Gewissheit über die Schwere der Verletzung müssten jedoch weitere Untersuchungen in Deutschland bringen. Die deutsche Nationalmannschaft trifft sich am Montag in München, um mit der Vorbereitung auf die beiden Freundschaftsspiele zu beginnen.