Teheran (AFP) Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiya Amano, hat eine Untersuchung des umstrittenen iranischen Militärstützpunkts Partschin als "wichtig", aber nicht vordringlich für den mit Teheran besiegelten "Fahrplan zur Zusammenarbeit" bezeichnet. "Partschin bleibt wichtig und wird im Zusammenhang mit diesem Rahmenabkommen in den folgenden Schritten diskutiert", sagte Amano am Montag in der iranischen Hauptstadt. Die iranische Atomfrage sei eine "komplizierte Sache", daher werde "nicht alles über Nacht kommen".

