Grinzane Cavour (Italien) (AFP) Zum Dreifachen des Goldpreises hat ein anonymer Bieter aus China im italienischen Piemont zwei insgesamt 950 Gramm schwere weiße Trüffel ersteigert. Der "berühmte chinesische Autor" habe sich via Telefon aus Hongkong ein erbittertes Duell mit anderen Bietern geliefert, erklärten die Auktionatoren in Grinzane Cavour am Montag. Schließlich erhielt er den Zuschlag bei 90.000 Euro. Insgesamt wurden bei der Auktion elf weiße Trüffel für 274.200 Euro versteigert.

