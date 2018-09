Rom (AFP) Die italienische Finanzpolizei hat fünf Millionen gefälschte Kosmetikprodukte beschlagnahmt, die teils gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe enthielten. In der Hauptstadt Rom sei ein Labor ausgehoben worden, in dem Parfums, Cremes, Nagellacke und Make-up von bekannten Marken wie Dolce&Gabbana, Hugo Boss, Just Cavalli, Chanel, Lacoste und Armani gefälscht worden seien, erklärte die für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität zuständige Polizeitruppe in der Hauptstadt am Montag.

