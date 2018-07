Moskau (AFP) Drei ISS-Astronauten haben die olympische Fackel der Winterspiele 2014 zur Erde zurückgebracht. Die Besatzung landete am Montagmorgen um 3.49 Uhr (MEZ) an Bord einer Sokus-Kapsel in der kasachischen Steppe, wie das russische Staatsfernsehen berichtete. Für den russischen Stationskommandeur Fjodor Jurtschichin, die US-Amerikanerin Karen Nyberg und den Italiener Luca Parmitano endete damit nach 166 Tagen ihr Einsatz in der Raumstation.

