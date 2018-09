Düsseldorf (dpa) - Die frühere FDP-Politikerin Irmgard Schwaetzer ist neue Vorsitzende der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Nach einem ergebnislosen Wahlkrimi zwischen zwei anderen Bewerbern wurde die 71-Jährige am Abend bei der Jahrestagung des Kirchenparlaments in Düsseldorf mit breiter Mehrheit zur Nachfolgerin von Katrin Göring-Eckardt gewählt. Gegenkandidaten hatte sie nicht.

