Miami/Berlin (dpa) - Der britische Schauspieler Jared Harris (52) ("Mad Men") hat seine langjährige Freundin Allegra Riggio geheiratet, wie mehrere US-Medien am Sonntag berichteten.

Die 38-jährige TV-Moderatorin postete ein Foto auf Twitter, das das küssende Brautpaar ganz in Weiß zeigt. "Gerade geheiratet", schrieb sie dazu. Die Hochzeit fand am Samstag in Miami statt.

Harris spielte von 2009 bis 2012 in der preisgekrönten US-Serie "Mad Men" den Finanzdirektor Lane Pryce und ist derzeit an der Seite von Musiker David Garrett im Kinofilm "Der Teufelsgeiger" zu sehen. Für ihn ist es die zweite Ehe. Von 2005 bis 2010 war er mit Kollegin Emilia Fox verheiratet.