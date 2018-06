Stuttgart (dpa) - Trotz Rückenschmerzen hat Fernando Alonso seinen Start für den Großen Preis der USA an diesem Wochenende angekündigt. Der spanische Ferrari-Pilot teilte per Twitter mit, er packe seine Taschen für den vorletzten Saisonlauf in Austin.

"Noch mit einigen Schmerzen, aber in freudiger Erwartung und zuversichtlich, dem Team zu helfen", schrieb der zweimalige Formel-1-Weltmeister weiter. Er versuche immer, 100 Prozent zu geben.

Lob für seinen Einsatz erhielt Alonso von seinem obersten Chef. "Das zeigt, wie verbunden er mit uns ist", sagte Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo. Er sei sich sicher, dass Alonsos Beispiel "dem ganzen Team einen weiteren Schub geben wird, um die Saison in der bestmöglichen Art und Weise zu Ende zu bringen".

Alonso hatte sich beim Großen Preis von Abu Dhabi vor gut einer Woche die Rückenverletzung zugezogen, als er mit dem Ferrari heftig über die Randsteine gefahren war. Er musste sich danach mehreren medizinischen Tests unterziehen und Medikamente einnehmen.

Vor dem Rennen im US-Bundesstaat Texas liegt Alonso auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung. Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel aus Heppenheim steht bereits als Weltmeister fest.

