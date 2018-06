Amsterdam (AFP) US-Rapper Eminem hat bei den "MTV European Music Awards" gleich zwei Preise abgeräumt: Er wurde am Sonntag in Amsterdam mit dem Sonderpreis "Global Icon Award" geehrt und zum besten Hip-Hop-Künstler 2013 gekürt. Der kanadische Teenie-Star Justin Bieber wurde zum vierten Mal in Folge als "Bester Männlicher Act" ausgezeichnet und dankte seinen Fans per Videobotschaft. Der Titel der besten weiblichen Künstlerin des Jahres ging an die US-Popqueen Katy Perry.

