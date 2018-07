Stockholm (AFP) Fußballstar Zlatan Ibrahimovic bekommt in Schweden eine eigene Briefmarken-Serie und hofft offenbar, dass Empfänger von Rechnungen dadurch wenigstens etwas Freude empfinden. "Das ist eine große Ehre", kommentierte der Weltklassespieler am Montag in Stockholm die Pläne der schwedischen Post. "Ich selbst bekomme per Post eigentlich nur Rechnungen - und es ist selten, dass schöne Briefmarken drauf sind. Vielleicht wird das ja nun anders."

