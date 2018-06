Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat 25 mutmaßliche Menschenhändler festgenommen. Sie sollen einem 1990 in Nigeria gegründeten kriminellen Netzwerk angehören, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Fünf Frauen, unter ihnen einen Schwangere, seien aus der Gewalt der Männer befreit worden. Die Festnahmen seien unter anderem in der Hauptstadt Madrid und auf der Insel Mallorca erfolgt. Den Verdächtigen wird Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung zur Last gelegt. Zudem müssen sie sich wegen Internetbetrugs mit gestohlenen Kreditkarten verantworten.

