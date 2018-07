Beirut (AFP) Die größte syrische Oppositionsgruppe Nationale Koalition hat ihre Teilnahme an einer Friedenskonferenz in Genf zugesagt, aber weitreichende Bedingungen gestellt. Die Koalition wolle "an der Konferenz teilnehmen auf der Grundlage einer vollständigen Machtübergabe und unter der Voraussetzung, dass (Staatschef) Baschar al-Assad und diejenigen, die syrisches Blut an den Händen haben, keine Rolle in der Übergangsphase und in der Zukunft Syriens spielen", hieß es am Montag in einer Erklärung. Diese Linie beschloss die Vollversammlung der Koalition nach zweitägiger Debatte in Istanbul.

