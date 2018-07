Bangkok (AFP) Der thailändische Senat hat am Montag ein in der Bevölkerung umstrittenes Amnestiegesetz für politisch Verfolgte abgelehnt. Alle 141 anwesenden Senatoren stimmten gegen die am 1. November vom Unterhaus verabschiedete Vorlage, wie der Vize-Chef der Kammer, Surachai Lengboonlertcha, mitteilte. Nun geht die Vorlage zur erneuten Beratung zurück ans Unterhaus, das diese oder eine neue Vorlage nicht vor Ablauf von 180 Tagen wieder einbringen darf.

