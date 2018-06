Warschau (dpa) - Die Vereinten Nationen haben zur Klimakonferenz nach Warschau eingeladen. Die Erwartungen sind hoch, Umweltschützer drängen zur Eile. Es gehe ums Überleben, die Erderwärmung sei eine Bedrohung für die Menschheit, sagt der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan. Er fordert eine Umweltsteuer. Vertreter aus 194 Ländern und der EU sollen in Warschau den Fahrplan für das große Klimaabkommen in zwei Jahren in Paris festlegen.

